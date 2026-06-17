Петр Ян занял третью строчку рейтинга сильнейших бойцов мира

Петр Ян вошел в топ-3 сильнейших бойцов мира вне зависимости от весовой категории Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чемпион в легчайшем весе и боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Петр Ян вошел в топ-3 сильнейших бойцов мира вне зависимости от весовой категории. Еще полгода назад боец занимал шестую строчку рейтинга. Сейчас перед Петром Яном идут Ислам Махачев и Алекс Волкановски

– В активе Петра 20 побед, сейчас он идет на серии из четырех побед и входит в число самых опасных ударников своего дивизиона, – сообщили в пресс-службе РМК.

При составлении рейтинга учитываются различные факторы, такие как количество завоеванных поясов и защит титула, уровень соперников, общий рекорд, качество выступлений.

Ранее Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли вызвал на бой Петра Яна прямо с лужайки Белого дома. Он считает, что вселенная хотела бы увидеть этот бой.