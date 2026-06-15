Экс-чемпион UFC вызвал Петра Яна на бой с лужайки Белого дома

Пётр и Шон впервые встретились в Абу-Даби в 2022 году. Фото: UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли вызвал на бой Петра Яна. Об этом сообщили в пресс-службе РМК. Шон провел бой в Белом доме в США на турнире по смешанным единоборствам UFC Freedom. Шоу было посвящено 80-летию президента страны Дональда Трампа.

Шон О’Мэлли на поединке оформил нокдаун во втором раунд, пожал руку президенту, после чего вызвал на поединок действующего чемпиона дивизиона Петра Яна из команды «Архангел Михаил».

– Пётр Ян! Это он должен был быть тут! Не знаю, почему он не вышел, но я хочу биться с ним. Может, будет рематч Петр vs Мераб, но я хочу биться с Петром. Что ж, я думаю, что вселенная хотела бы увидеть этот бой, – сказал Шон О’Мэлли.

Петр Ян и Шон О’Мэлли впервые встретились в 2022 году в Абу-Даби. Там российский боец уступил раздельным решением судей, а американский спортсмен вышел на титульный бой и одержал победу над Алджамейном Стерлингом.

Позднее Шон утратил свой титул в поединке против грузина Мераба Двалишвили, а Петр Ян деклассировал Мераба и вернул пояс чемпиона UFC. Бой прошел 7 декабря 2025 года в Лас-Вегасе.

Отметим, что сам Петр Ян смотрел турнир в Белом доме из больничной палаты. Боец опубликовал видео, где сообщил о том, что ему предстоит операция.

– Я снова в больничке. Как говорится, день в карете, два пешком. Ну, ничего. Прорвемся, – рассказал Петр Ян в видео на своей странице в социальной сети.

Напомним, что в апреле 2026 года президент России Владимир Путин наградил Петра Яна медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Наград также удостоились боксеры промоушена RCC – Всеволод Шумков, Джамбулат Бижамов и Шарабутдин Атаев.