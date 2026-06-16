На Урале водителей-мигрантов могут отстранить от пассажирских перевозок

На Урале предложили отстранить от перевозок водителей-мигрантов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

16 июня в Екатеринбурге провели рабочее совещание с участием перевозчиков, водителей автопредприятий. Вопросы обсуждали власти уральской столицы и представители Госавтоинспекции Свердловской области.

Ззамначальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции по Свердловской области Александр Порубенко настоял на ужесточении требований к водителям-мигрантам. Совещание инициировали после смертельного ДТП в центре уральской столицы.

Александр Порубенко подчеркнул, что федеральный закон 196 запрещает привлекать иностранцев к работе на автопредприятиях, если их национальные права получены в стране, не входящей в ЕАЭС. К тому же, у мигранта обязательно должны быть патент или разрешение на работу у юрлица.

- Далеко не все перевозчики, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и грузов, соблюдают указанные законодательные требования. В связи с этим Госавтоинспекцией совместно с органами исполнительной власти рассматриваются дополнительные механизмы урегулирования ситуации, - цитирует Александра Порубенко пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

Как пояснили в ведомстве, принимаемые меры позволят снизить риски ДТП.

Напомним, что в смертельном ДТП с автобусом у храма «Большой Златоуст» погибли четыре человека. За рулем был 49-летний Икромжон Хамраев. Он приехал в Екатеринбург из Санкт – Петербурга. В частной компании водитель работал по договору.

Как полагает следствие, глава предприятия нарушал правила выпуска транспорта на линию. Директор компании-перевозчика Алексей Ярков в суде заявлял, что не признает свою вину.