В учебник Мединского и Медведева по обществознанию вошла глава о Балабанове

Владимир Мединский приехал в Екатеринбург на открытие памятника Алексею Балабанову Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава про культового режиссера Алексея Балабанова появится в новом учебнике по обществознанию для десятиклассников. Об этом рассказал помощник президента Владимир Мединский во время открытия памятника художнику в Екатеринбурге. Об этом сообщает с места событий корреспондент «КП-Екатеринбург».

- Он здесь родился, вырос, и вот сейчас, благодаря памятнику, он сюда вернулся. И навсегда останется у себя на родине в наших сердцах, - сказал помощник президента.

Книги появятся в школах уже с осени 2026 года. Рассказ про Алексея Балабанова, а также его портрет, появилась в разделе «Культура». Наполнение нового учебника редактировал Дмитрий Медведев - заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Отметим, что открытие памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге 16 июня посетил режиссер Никита Михалков, актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, родные режиссера.