Никита Михалков приехал на открытие памятника Балабанову в Екатеринбурге

Рядом с режиссером сидели Артем Жога и Владимир Мединский Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в ближайшие минуты торжественно откроют первый в России памятник режиссеру Алексею Балабанову. Скульптурная композиция появилась на площадке у Дворца молодежи на проспекте Ленина. На церемонию, среди прочих, приехали кинорежиссер Никита Михалков и помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, передает корреспондент «КП-Екатеринбург». Их сопровождал полпред президента в УрФО Артем Жога.

- Есть мастера, профессионалы, которые знают, как строить кадр, умеют работать с актерами. Это большие художники, их фильмы живут долго, и работать с ними — в радость. А есть самородки. Вот как он работает? Хрен его знает. Я у него снимался — закрытый, не раскрывающийся, всё время наблюдающий, - подчеркнул Никита Михалков во время выступления.

Никита Михалков приехал в Екатеринбург на открытие памятника Балабанову

Режиссер отметил, что его коллега умел создавать атмосферу, которая как-то сама собой превращалась в высказывание.

- Это человек, который высказывался Богом данным ему языком. Так как он высказывался абсолютно от себя и абсолютно искренне, это никак не было продиктовано временем, интересами, трендами, какой-то необходимостью. Он пел в своих картинах, - отметил Никита Михалков.

Никита Михалков вспомнил, как снимался у Алексея Балабанова Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Также на открытии присутствовали глава Екатеринбурга Алексей Орлов, продюсер всех фильмов Балабанова Сергей Сельянов, члены семьи режиссера - первая жена Ирина Балабанова и старший сын Фёдор, а также актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, снимавшиеся в фильмах Балабанова.

Памятник представляет собой бронзовый грузовой трамвай длиной 9,6 метра, высотой 3,9 метра и весом 10,5 тонны, внутри которого изображена фигура Алексея Балабанова. Автор скульптуры - петербургский скульптор Мейрам Баймуханов, чей эскиз победил в конкурсе в 2025 году.

Внутри трамвая разместили множество символических деталей, среди которых постеры фильмов режиссера Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Внутри трамвая разместили множество символических деталей: свитер Данилы Багрова, постеры фильмов режиссера, афиши свердловских рок-групп «Наутилус Помпилиус», «Смысловые галлюцинации», «Чайф», «Агата Кристи». Посетители могут свободно заходить внутрь вагона и рассматривать экспонаты, как в музее.

Изначально открытие планировалось на 18 мая — день смерти Балабанова и 13-ю годовщину со дня его кончины. Однако дату перенесли на 18 июня, чтобы приурочить церемонию к Году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба, с которым тесно связано творчество режиссера.