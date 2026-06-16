Экс-жена бывшего свердловского вице-губернатора обжалует приговор

Приговор Ирине Чемезовой вынесли 16 июня Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Экс-жена бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова намерена обжаловать приговор. 16 июня в Кировском районом суде Екатеринбурга Ирину Чемезову приговорили к пяти годам условно и штрафу в 1,5 млн рублей.

Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Главе регионального отделения «Союза женщин России» вменяли присвоение казенных средств, выделенных Департаментом туризма региона на строительство пляжа Tava на берегу озера Таватуй.

По версии следствия, Чемезова владеет компанией, которая с 2023 по 2024 год получила два гранта департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области на общую сумму около 15 миллионов рублей. Но построенная инфраструктура не отвечала требованиям ГОСТ и СанПиН. Следствие считает, что бывшая жена Олега Чемезова собиралась использовать эти объекты в личных целях.

Вину Ирина Чемезова не признает. После приговора она прокомментировала решение суда. По ее словам, она осталась довольна, ведь сможет остаться рядом с детьми.

- Я все равно считаю, что невиновна. Мы будем обжаловать приговор, потому что в нашем деле нет никаких доказательств. Все гранты исполнены. Мое мнение таково, что я вообще не должна была быть в уголовном процессе. Мы исполняли свои обязанности с департаментом честно, и по первому требованию вернули всю сумму денежных средств. Департамент не ходит на судебные заседания, представители себя виновными или пострадавшим не считают, - заявила Ирина Чемезова после вынесения приговора.

Ранее в защиту Чемезовой давал показания ее бывший муж. Олег Чемезов сам находится под следствием по другому делу о мошенничестве. Ранее его арестовали, но после того, как его здоровье ухудшилось, суд смягчил меру пресечения и отправил под домашний арест.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru