Ирина Чемезова признана виновной в мошенничестве Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районном суде Екатеринбурга 16 июня вынесли приговор главе регионального отделения «Союза женщин России» Ирине Чемезовой. Также она являлась бывшей женой бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Прокурор запрашивал для Ирины Чемезовой 8 лет условно. Однако решение суда оказалось более мягким.

Как передает корреспондент «КП-Екатеринбург» из зала суда, Ирину Чемезову приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и штрафу в 1,5 миллиона рублей.

Ирина Чемезова заявила, что считает себя невиновной. Она намерена обжаловать приговор.

За день до приговора подсудимая выступила с последним словом. Ирина Чемезова говорила о патриотизме и просила суд не лишать ее несовершеннолетних детей матери.

- Дети находятся в сильнейшем стрессе от ситуации. Они верят в счастливое будущее, справедливое решение. Безопасность внутри нашего государства, - говорила подсудимая на видео, которое опубликовал telegram-канал «Аппаратная». - Эту безопасность может обеспечить только суд. Я очень прошу суд меня оправдать. Если суд вынесет другое решение, то хочется чтобы оно не помешало расти детям вместе с мамой.

Ирина Чемезова не признала вину Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После приговора экс-супруга бывшего чиновника сказала, что довольна тем, что приговор оказался не связан с лишением свободы.

- Но я все равно считаю, что я невиновна. Мы будем, конечно же, обжаловать приговор. В нашем деле нет никаких доказательств, - сообщила Ирина Чемезова.

Напомним, бывшие супруги были задержаны по обвинению в мошенничестве осенью 2025 года. Несмотря на развод, Олег и Ирина Чемезова вместе жили вместе и вместе воспитывали детей.

Главе регионального отделения «Союза женщин России» вменяли присвоение казенных средств, выделенных Департаментом туризма региона на строительство пляжа Tava на берегу озера Таватуй. По версии следствия, женщина владеет ООО «Новый мир», которое в 2023-2024 годах получило два гранта департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области на общую сумму около 15 миллионов рублей. Однако построенная инфраструктура не отвечала требованиям ГОСТ и СанПиН. Следствие считает, что Ирина Чемезова собиралась использовать эти объекты в личных целях.

На фоне скандала директор Департамента туризма Свердловской области Эльмира Туканова ушла в отставку.

– Оба гранта были возмещены в полном объеме. Все финансовые отчетности были сданы в срок. Грант был реализован в полном объеме. Экспертиза не выявила факт хищения средств. Оказывается давление на моего мужа, на меня, на мой бизнес. У Олега Леонидовича ухудшилось здоровье. Это беспрецедентная ситуация, чтобы так «давили» многодетную семью, – рассказывала ранее в суде Ирина Чемезова.

Аналогично она высказалась и после приговора.

- Вы сами видите, что Департамент [туризма Свердловской области] на суды не ходил, они себя виновными или пострадавшими не считают.

Весь период следствия Ирина Чемезова провела под домашним арестом в клубном доме «Тихвинъ». А вот ее бывший супруг находится под стражей.

Экс-чиновника этапировали из СИЗО-1 Екатеринбурга в следственный изолятор в Челябинске. Ранее сообщалось, что состояние Олега Чемезова резко ухудшилось в условиях СИЗО.

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