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НовостиПроисшествия15 июня 2026 14:17

На Урале обвинение запросило условный срок для Ирины Чемезовой

Свердловский прокурор запросил условный срок для общественницы Ирины Чемезовой
Маргарита РАЗУМОВА
Назван требуемый срок для Ирины Чемезовой

Назван требуемый срок для Ирины Чемезовой

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор запросил условный срок по делу Ирины Чемезовой. Прения проходили в Кировском райсуде. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в суде.

Напомним, что свердловскую предпринимательницу и общественницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Дело связано с получением грантов на создание базы отдыха на берегу озера Таватуй.

- Гособвинитель запросил для Ирины Чемезовой наказание в виде восьми лет колонии общего режима условно, - рассказали в суде.

Сама же Ирина Чемезова не согласна с обвинением. Она уверяет, что все деньги были возвращены в бюджет.

Напомним, что в начале июня по делу Ирины Чемезовой допрашивали ее бывшего мужа Олега Чемезова. Он фигурирует в нем в качестве свидетеля. Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов настаивает на том, что в деле нет сговора, а также нецелевого расхода средств.