На Урале обвинение запросило условный срок для Ирины Чемезовой

Назван требуемый срок для Ирины Чемезовой Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор запросил условный срок по делу Ирины Чемезовой. Прения проходили в Кировском райсуде. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в суде.

Напомним, что свердловскую предпринимательницу и общественницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Дело связано с получением грантов на создание базы отдыха на берегу озера Таватуй.

- Гособвинитель запросил для Ирины Чемезовой наказание в виде восьми лет колонии общего режима условно, - рассказали в суде.

Сама же Ирина Чемезова не согласна с обвинением. Она уверяет, что все деньги были возвращены в бюджет.

Напомним, что в начале июня по делу Ирины Чемезовой допрашивали ее бывшего мужа Олега Чемезова. Он фигурирует в нем в качестве свидетеля. Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов настаивает на том, что в деле нет сговора, а также нецелевого расхода средств.