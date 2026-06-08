Бывший свердловский вице-губернатор дал показания в суде

Олег Чемезов настаивал, что его экс-супруга хотела сотрудничать с государством Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывший свердловский вице-губернатор Олег Чемезов в Кировском райсуде Екатеринбурга дал показания. Он является свидетелем по делу своей экс-супруги Ирины Чемезовой, которую обвиняют в махинациях с грантами по проекту.

- Проект был сдан в срок. Ирина Юрьевна могла все сделать за собственные средства. Но она очень хотела реализовать национальный проект. Показать, как нацпроекты помогают развивать бизнес, как государство поддерживает бизнес. Уголовные дела такого характера убивают веру предпринимателей в государство, - цитирует URA.RU Олега Чемезова.

Также по данным издания, он заявил, что в деле экс-супруги нет сговора, акта вывода или нецелевого расходования средств.

Напомним, что Ирине Чемезовой вменяют присвоение грантовых средств, выделенных Дептуризма региона, на строительство пляжа Tava.