Генпрокурор России проведет личный прием граждан в Екатеринбурге

Александр Гуцан прилетит в Екатеринбург 17 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Генпрокурор России Александр Гуцан проведет личный прием граждан в Екатеринбурге. Как стало известно «КП-Екатеринбург», действительный государственный советник юстиции прилетит на Урал 17 июня. А на следующий день проведет прием граждан во Дворце молодежи.

Об этом сообщил осведомленный источник.

– На встречу записаны около 700 человек, подобная ситуация уже была в этом году в Волгограде, – отметил инсайдер.

Отметим, что у прокурора Свердловской области Бориса Крылова истекает срок полномочий. Ожидается, что решение о новом главе региональной прокуратуры примут по итогам работы Генпрокурора в Екатеринбурге.

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