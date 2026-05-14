Александр Гуцан может посетить Екатеринбург в июне 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге ждут с рабочим визитом генерального прокурора России Александра Гуцана. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. По предварительной информации, действительный государственный советник юстиции может провести личный прием граждан в июне 2026 года.

По словам инсайдера, новости о скором приезде генерального прокурора стала шоком для сотрудников уральского надзорного ведомства.

– Сейчас в районных прокуратурах все «на ушах». Никто не хочет попасть «под раздачу». Одним словом – напряженно, – пояснил собеседник «КП-Екатеринбург».

Александр Гуцан был назначен генеральным прокурором Российской Федерации 24 сентября 2025 года. На этом посту он сменил Игоря Краснова, который стал Председателем Верховного Суда.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru