Депутат Госдумы обратился в СК после подселения к свердловчанке 57 «мертвых душ»

У екатеринбурженки взломали Госуслуги и подселили к нем 57 "мертвых душ" Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель ЦИК партии Единая Россия, депутат Госдумы Александр Сидякин обратился в Следственный комитет после истории с подселением к екатеринбурженке 57 «мертвых душ». Он отметил, что уголовное дело еще не возбуждено, и если пройти мимо этой истории, то возрастает риск, что такие случаи будут повторяться.

– Направил депутатский запрос в Следственный комитет. Уголовное дело должно быть возбуждено, виновные найдены и наказаны, а жительница избавлена от долгов за «мертвые души», – сообщил Александр Сидякин в своем telegram-канале.

Напомним, что аккаунт женщины на Госуслугах удаленно взломали из Ингушетии и зарегистрировали в ее квартире 57 человек. После этого екатеринбурженка начала получать огромные счета за коммуналку – около 50 тысяч рублей. К тому же выяснилось, что часть «мертвых душ» уже обратилась в уральское подразделение Пенсионного фонда для получения пособий на 85 детей.