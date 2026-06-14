Мошенники прописали в квартире екатеринбурженки почти 60 человек

После взлома аккаунта, в квартире мошенники прописали 57 человек Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Екатеринбурга оказалась жертвой мошенников. Ее учетную запись на Госуслугах аферисты удаленно взломали из Ингушетии, после чего зарегистрировали в ее квартире 57 местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA. Из-за этого екатеринбурженке стали приходить большие счета за коммунальные услуги. При этом, выселить «мертвые души» не удается до сих пор.

49-летняя Жанна узнала случайно, что в ее двухкомнатной квартире проживает огромное количество человек. Женщина несколько раз блокировала доступ, меняла пароли и даже паспорт. Однако число «незваных гостей» уже выросло до 57 человек. Часть из них обратилась в уральское подразделение Пенсионного фонда для того, чтобы оформить пособия на 85 детей, пишет BAZA.

Жанне сообщили, что доступ к ее учетной записи был восстановлен очно, в Ингушетии. Позднее данный центр обслуживания закрылся из-за «недобросовестной работы». В это время екатеринбурженка получила квитанцию на 50 тысяч рублей из-за огромного числа прописанных. По данным Telegram-канала, в полиции отказались возбуждать уголовное дело. В УМВД по Екатеринбургу прокомментировали ситуацию.

- Заявление гражданки зарегистрировано в отделе полиции № 9. В настоящее время по нему проводится проверка. Собственнице жилья рекомендовано обратиться в ОВМ по месту жительства и прекратить регистрацию людей, несанкционированно прописанных в ее квартире, - сообщили «КП-Екатеринбург» в полиции.

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