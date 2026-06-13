На Свердловскую область надвигаются мощные ливни

На Свердловскую область обрушится непогода Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Свердловскую область придет непогода. Так 14 июня на регион местами обрушатся ливни и грозы. Об этом информирует ГУ МЧС Свердловской области.

Свердловские спасатели напоминают жителям региона о мерах безопасности в период сильных осадков.

По возможности следует оставаться дома и не выходить на улицу. Закрывайте окна, двери и балконы. Если гроза застала вас на улице – не прячьтесь под высокими деревьями, а также рекламными щитами и неустойчивыми конструкциями.

Если погодные условия ухудшаются, нужно избегать низин, а также подтопляемых территорий.

Напомним, что 12 июня из-за мощных ливней подтопило участки в окрестностях деревни Шиловка. Вода вышла на 30 придомовых территорий. На случай эвакуации был развернут пункт временного размещения.

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