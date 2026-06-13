Спасатели рассказали о подтоплении в Горноуральском городском округе

Спасатели рассказали о подтоплении участков. Фото: ГУ МЧС Свердловской области

12 июня вечером в селе Шиловка после обильных дождей перелилась вода через дамбу на реке Шайтанка. Вода заполонила участок между улицей Береговой и улицей Советской в Горноуральском городском округе. Об этом информирует ГУ МЧС Свердловской области.

- Произошло подтопление 30 придомовых территорий, из них четыре с частичным затоплением жилых домов в селе Николо-Павловское. В домах проживает 81 человек, в том числе шесть детей, - рассказали в ведомстве.

На случай эвакуации, на базе Николо-Павловского Центра культуры на улице Совхозной, 4 развернули пункт временного размещения на 150 человек.

По информации директора МКУ «Центр защиты населения и территории Нижнего» выявлено, что подтоплено 50 % садовых участков в товариществе «Металлист». Со слов председателя садового товарищества подтоплено 200 садовых участков, 358 человек, из них 64 ребенка.

Уточняется, что постоянно проживающих нет, как и прописанных в садовых домах. Эвакуация уральцам не требуется. Автодороги не перекрыты, можно проехать на легковом автотранспорте.

Для ликвидации подтопления привлечено 10 специалистов на двух единицах техники. В том числе четырех человек от МЧС России.