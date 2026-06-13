Свердловский омбудсмен еще в 2022 году рассказала о проблемных перевозчиках

После смертельного ДТП в центре Екатеринбурга раскрыли нарушения в работе частных перевозчиков Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловские частные перевозчики и автотранспортные предприятий уже допускали ранее нарушения. Они также могли повлиять на безопасность пассажиров. Об этом уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала на своей странице «ВКонтакте».

Свердловский омбудсмен еще в 2022 году собирала информацию о работе частных перевозчиков. Теперь этими данными Татьяна Мерзлякова готова поделиться с силовиками, которые разбираются в смертельном ДТП с автобусом.

- В 2022 году при встрече с кондуктором, работавшей нелегально, я случайно узнала о режиме работы. Женщина рассказывала о разных схемах привлечения к работе мигрантов, - сообщает Татьяна Мерзлякова. - Она уезжала из России и поделилась информацией, которая была тогда интересна только мне. По словам кондуктора, она вместе с водителем работала каждый день с раннего утра до позднего вечера с коротким перерывом на обед.

Она добавила, что в 2022 году проводила проверку после публикаций в СМИ о конфликтах с кондукторами. Как выяснилось, в 90% случаев водители частных компаний были мигрантами.

В свою очередь, автотранспортные предприятия не уведомляли миграционную службу об иностранных сотрудниках.

- Полагаю, что не платили и необходимые налоги. Сведения о количестве застрахованных из Пенсионного Фонда России очень сильно расходились с числом работников, - добавила свердловский омбудсмен.

Напомним, что 10 июня в Екатеринбурга возле храма «Большой Златоуст» произошла трагедия. Автобус на скорости протаранил легковушку, а затем влетел в толпу прохожих. Под колесами погибли четыре человека. Пассажиры, находившиеся в салоне, не пострадали. Водитель и директор транспортного предприятия были арестованы.