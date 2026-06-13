В Екатеринбурге пассажиров метро напугала бесхозная сумка

12 июня станцию оцепили. Фото: канал «Подземка Екатеринбурга»

В Екатеринбурге 12 июня в метро на станции «Проспект Космонавтов» работали силовики. Они оцепили территорию. Об этом сообщает канал «Подземка Екатеринбурга».

- Причиной перекрытия станции метрополитена стала ручная кладь. Она была оставлена пассажиром, - сказано в сообщении.

Затем на станцию прибыл владелец и забрал сумку. После чего оцепление было снято.

Напомним, что в начале июня в Екатеринбурге и Арамили проходили масштабные учения на случай теракта. Для этого на участках вводили ограничения по передвижению транспорта, а также жителей. Межведомственное взаимодействие прошло успешно. Все поставленные задачи были выполнены.