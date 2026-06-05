В Екатеринбурге и Арамили провели масштабные учения на случай теракта

На Среднем Урале провели масштабные антитеррористические учения. Фото: пресс-служба аэропорта / Юрий Ломакин

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово, а также в поселке Светлом Арамильского городского округа проходили антитеррористические учения. Оперативный штаб контролировал, как происходил межведомственное взаимодействие. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Свердловской области.

Специалисты отрабатывали действия на случай террористической угрозы. Уточняется, что все поставленные задачи выполнены.

- Учение на практике продемонстрировало, что в условиях новой реальности регулярная отработка алгоритмов безопасности приобретает первостепенное значение. Уральцы сталкиваются с угрозами нового формата, которые требуют точных и своевременных действий всех элементов системы противодействия террору, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Все задачи были выполнены. Фото: пресс-служба аэропорта / Юрий Ломакин

Правоохранители работали на объектах 2 – 4 июня. На время учений были введены ограничения по передвижению для транспорта и жителей. При этом, аэропорт Кольцово продолжал работать штатно.