В Кузбассе охотники, обвиняемые в убийстве подростка, останутся в СИЗО

Кемеровский областной суд отказал защите Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровский областной суд отказался выпускать из СИЗО трех мужчин, обвиняемых в убийстве подростка во время ночной охоты.

Трагедия случилась 31 мая 2026 года в Крапивинском округе. Компания ехала на машине и незаконно охотилась с тепловизором. Один из мужчин решил, что видит дикое животное и выстрелил. Однако пуля попала в несовершеннолетнего парня, который в этот момент находился в лесу. Он погиб на месте.

Как пишет Vse42.ru, мужчин задержали 31 мая и 1 июня. Им вменили убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц (пункты «ж» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ) и отправили под стражу.

Защита обвиняемых подала апелляцию и попросила отпустить их под домашний арест. Однако суд оставил меру пресечения без изменений. Фигуранты будут сидеть в СИЗО как минимум до 31 июля 2026 года.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин РФ потребовал доклад о ходе расследования этого дела.