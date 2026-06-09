Мужчины, убившие подростка на охоте в Кузбассе, оказались браконьерами

Расследованием занимается СК Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны новые подробности трагедии в Кузбассе, где трое браконьеров застрелили 17-летнего подростка. Они заявили, что приняли парня за дикое животное. Трагедия произошла в ночь на 31 мая недалеко от села Междугорное.

По версии следствия, мужчины на автомобиле отправились на незаконную охоту. Один из них с помощью тепловизора обнаружил живую цель и подсветил фонарем. Водитель остановил машину в указанном месте, а третий фигурант выстрелил из охотничьего ружья в сторону леса, где находился несовершеннолетний. От полученного ранения парень скончался на месте .

Как рассказали VSE24.RU в министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса, стрельба по неясно выраженной цели строго запрещена правилами охоты. При этом запрета на саму ночную охоту в регионе нет.

Однако, как подчеркнули в ведомстве, сезон охоты на момент трагедии еще не начался. Официально охота на взрослых самцов марала с неокостеневшими рогами открывается только с 1 июня. В общедоступных угодьях Тисульского округа на 2026 год была разрешена добыча всего одной особи.

Все трое мужчин арестованы судом. Им предъявлено обвинение по пунктам «ж» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений) . Фигуранты сами пришли в полицию с повинной, однако, по данным следствия, сделали это из-за безвыходности — их машину и оружие видели свидетели.

Семья погибшего настаивает, что мужчины преследовали подростков, а не случайно приняли их за зверей. Второй парень, бывший с Русланом, чудом выжил — он спрятался в болоте, пока стрелки перезаряжали оружие. Похороны подростка прошли 3 июня, проведать его пришла вся школа.