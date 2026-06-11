Под Екатеринбургом разбился насмерть водитель квадроцикла

Мужчина скончался до приезда скорой помощи (архивное фото) Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Под Екатеринбургом в районе поселка Палкинский торфянник разбился насмерть водитель квадроцикла. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, погибшим оказался 33-летний мужчина.

Его тело обнаружили в 3 километрах от проезжей части в лесу.

– Водитель при движении по лесному массиву, допустил опрокидывание, в результате от полученных травм погиб на месте ДТП. Автоинспекторы провели процессуальные действия на месте, ведется расследование, – сообщили в ГАИ.

Напомним, что вечером 10 июня у храма «Большой Златоуст» пассажирский автобус влетел в толпу пешеходов. Четверо погибли, еще пятеро получили травмы.

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На данный момент известно о задержании водителя автобуса и директора транспортного предприятия.

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