Под Екатеринбургом разбился насмерть водитель квадроцикла

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Под Екатеринбургом в районе поселка Палкинский торфянник разбился насмерть водитель квадроцикла. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, погибшим оказался 33-летний мужчина.
Его тело обнаружили в 3 километрах от проезжей части в лесу.
– Водитель при движении по лесному массиву, допустил опрокидывание, в результате от полученных травм погиб на месте ДТП. Автоинспекторы провели процессуальные действия на месте, ведется расследование, – сообщили в ГАИ.
Напомним, что вечером 10 июня у храма «Большой Златоуст» пассажирский автобус влетел в толпу пешеходов. Четверо погибли, еще пятеро получили травмы.
Все, что известно о трагедии, читайте здесь.
На данный момент известно о задержании водителя автобуса и директора транспортного предприятия.
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