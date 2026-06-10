Журналисты помогли найти водителя, сбившего школьницу в Сухоложском районе

Задержан водитель, который сбил школьницу в Свердловской области Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Госавтоинспекцию Сухого Лога обратились два жителя. Они рассказали, что узнали из СМИ о розыске водителя, сбившего школьницу. Сами же заявители оказались свидетелями аварии, произошедшей 9 июня в селе Курьи. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Автомобиль сбил 12-летнюю девочку на улице Карла Маркса, 33а. Она переходила дорогу по «зебре». После случившегося ребенку потребовалась медпомощь.

- Очевидцы дали письменные объяснения. Они предоставили видеозапись с личного видеорегистратора. Полученные от граждан сведения и видеоматериалы позволили полицейским установить транспортное средство, причастное к аварии. Как оказалось, это был автомобиль «Киа Рио». Им управлял местный 80-летний житель, - сказано в сообщении.

Водитель иномарки рассказал автоинспекторам, что ехал со стороны Сухого Лога в село Филатовское. Рейсовый автобус высадил пешеходов. Водитель сбросил скорость. Однако на проезжую часть из-за стоящего автобуса вышла девочка. После чего водитель не смог избежать аварии.

- Мужчина остановился, вышел из салона, уточнил состояние пострадавшей. Предложил вызвать скорую медицинскую помощь, от которой ребенок отказался. После водитель купил школьнице в магазине сладости и покинул место ДТП, - уточняет ведомство.

Свердловчанина ранее шесть раз штрафовали за нарушения правил дорожного движения.

На водителя инспекторы составили три протокола. Один из них был по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью». Второй за непредоставление преимущества пешеходу. Третий за то, что уралец оставил место ДТП.

Госавтоинспекция Свердловской области благодарит журналистов за освещение розыска водителя, а граждан за содействие.