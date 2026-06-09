На Урале водитель сбил 12-летнюю девочку, искупил вину шоколадкой и скрылся

На Урале ищут водителя, сбившего школьницу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

9 июня днем около 16:14 в селе Курьи произошла авария. Водитель неустановленной машины сбил девочку на улице Карла Маркса, 33а. В момент ДТП школьница переходила дорогу по «зебре». Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Сейчас виновника аварии ищут правоохранители.

- После наезда водитель вышел из салона, уточнил состояние 12-летней пострадавшей. Мужчина купил ей шоколадку в ближайшем магазине и скрылся с места аварии, - рассказали в ведомстве. - Школьница получила травмы и доставлена в Сухоложскую районную больницу. Ей оказывается необходимая медпомощь.

По окончании проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция призывает очевидцев, а также лиц, знакомых с ситуацией обратиться в полицию по телефону: 8 (34373) 4-27-87, либо 102.