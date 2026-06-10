Жительница Салехарда остудила 489 тысяч за нападение собаки

Собака напала на жительницу Салехарда - владельца обязали выплатить почти полмиллиона рублей компенсации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Салехарда, пострадавшая от нападения собаки, отсудила почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает «Ямал 1». Инцидент произошел в июле 2025 года в Суздали.

Женщина приехала в город для участия в конкурсе по росписи матрешек. После окончания мероприятия на нее напала собака и оставила множественные укушенные раны. Ей пришлось обратиться за медпомощью.

– Суд установил, что причиной нападения стало ненадлежащее содержание животного. Собака оказалась без контроля владельца, покинула территорию без поводка и намордника и находилась без сопровождения, – сообщает издание.

Суздальский районный суд удовлетворил иск туристки, обязав владельца собаки выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, 14,4 тысяч рублей расходов на лечение, 375 тысяч рублей утраченного заработка за время лечения и 50 тысяч рублей судебных расходов. Всего северянка отсудила 489 тысяч рублей.

Напомним, что в Свердловской области вынесли приговор владельцу хаски, которая разодрала детям лица в кровь. 8-летняя девочка и ее 4-летний брат получили множественные укушенные раны. Владелец и сам пострадал от собаки – она напала на него, прокусила губу и выбежала со двора. Мужчине назначили 300 часов исправительных работ и обязали выплатить 18,8 тысяч рублей компенсации.