Хаски разодрала детям лица в кровь: как наказали ее хозяина

Сначала собака набросилась на своего хозяина, затем - на детей на детской площадке. Фото: читатель "КП"

В Свердловской области вынесли приговор 32-летнему Степану Богданову, чья собака накинулась на детей и искусала их до крови. Напомним, инцидент произошел в марте 2026 года в Арамили. 8-летняя девочка гуляла вместе с 4-летним братом на детской площадке. В этот момент к детям подбежала агрессивная хаски, которая набросилась на них. Отогнать собаку смогли лишь случайные прохожие.

- В результате дети получили укушенные раны лица, а также скальпированные и укушенные раны головы и были доставлены в больницу, - рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

По данным СУ СК по Свердловской области, агрессивное животное было метисом двух пород - хаски и маламута, а инцидент произошел из-за того, что между собакой и хозяином не сложился должный контакт. Хаски находилась у Богданова с ноября 2025 года, - мужчина взял ее уже взрослой у своего знакомого. Собака жила в вольере на территории частного дома, обычно ее выгуливали на поводке и в наморднике.

- В этот день Степан открыл вольер, чтобы погулять с собакой. Хаски накинулась на него, прокусила губу, больше всего пострадала левая часть лица. Девушка Степана вызвала скорую помощь, его увезли в больницу. Сама же собака убежала за территорию участка, - рассказал «КП-Екатеринбург» юрист мужчины.

В итоге на Степана Богданова завели уголовное дело по 118 статье УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Дело рассматривали с особом порядке по просьбе мужчины. 10 июня судья участка № 3 Сысертского судебного района признал Богданова виновным и назначил ему 300 часов исправительных работ. Также хозяин должен выплатить 18 878 рублей в качестве компенсации матери детей.