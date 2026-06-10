Во всем Уральском федеральном округе ввели режим ракетной опасности

Во всем УрФО действует ракетная опасность Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

10 июня на территории всего Уральского федерального округа ввели режим ракетной опасности. Об этом сообщил полпред в УрФО Артем Жога.

– Прошу жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. Оперативные службы делают всё возможное для обеспечения безопасности на Урале, – сообщил в своих соцсетях Артем Жога.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о введении режима ракетной опасности на территории региона утром 10 июня. Глава региона отметил, что жители могут столкнуться с ограничениями мобильного интернета – это сделано в целях безопасности.

Свердловчан призывают не трогать и не пытаться перемещать найденные обломки. Также губернатор напомнил, что в регионе действует запрет на фото и видеосъемку беспилотников и работы ПВО.

В 9:46 полпред в УрФО Артем Жога сообщил об отмене ракетной опасности на территории всего округа