В Свердловской области 10 июня объявили режим ракетной опасности

Ракетную опасность объявили утром 10 июня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 10 июня в 7:38 ввели режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Глава области подчеркнул, что в целях безопасности могут быть введены ограничения мобильного интернета.

– Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, – сообщил Денис Паслер.

Во время действия режима ракетной опасности важно сохранять спокойствие. Необходимо спуститься в подвал, подземный паркинг или другое укрытие. Использование лифта запрещено. Если по близости нет убежища, перейдите в помещение без окон, например, в ванную комнату, коридор или кладовую. Сядьте на пол у несущей стены, закрыв голову руками.

Ни в коем случае не оставайтесь на открытой местности, а если вы находитесь в транспорте – покиньте его. В случае, если укрыться невозможно, используйте любое углубление в земле или бетонные конструкции в качестве защиты. Укрытие можно покинуть при звуковом сигнале «Отбой опасности».

Важно: ни в коем случае не поднимайте никакие обломки и не пытайтесь их перемещать. Напоминаем, что в Свердловской области действует запрет на фото и видео съемку беспилотников и работы ПВО. Распространение таких кадров грозит штрафом.

В 9:26 губернатор Свердловской области сообщил об отмене ракетной опасности.

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