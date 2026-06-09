Уральский Халк Иван Штырков женился

Сердце спортсмена завоевала красавица Елена. Фото: соцсети Ивана Штыркова

Уральский самбист и боец смешанных единоборств Иван Штырков женился. Фото с новоиспеченной женой Еленой он опубликовал в своих соцсетях.

Сердце Уральского Халка Ивана Штыркова завоевала красавица Елена. Капитан клуба «Архангел Михаил» принимал искренние поздравления от коллег. Подписчики также оставляли свои пожелания семье спортсмена.

Сама же Елена также активно занимается спортом. Любит посещать спортзал, а также занимается стрельбой с инструктором. Нередко Елену можно заметить и на пилатесе.

Известно, что предложение Елене спортсмен сделал еще в январе этого года. Это произошло во время тренировки.

Напомним, что в Екатеринбурге 4 июля в юбилейном турнире RCC 25 Иван Штырков сразится с Гаджи Автоматом.