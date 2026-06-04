В Екатеринбурге на турнире RCC 25 пройдет бой Ивана Штыркова и Гаджи Автомата

Иван Штырков (слева) сразится с Гаджи Автоматом (справа) 4 июля. Фото: пресс-служба RCC

В Екатеринбурге 4 июля пройдет юбилейный турнир RCC 25, который возглавит бой за титул чемпиона RCC MMA в среднем весе между Владиславом Белазом и Михаилом Рагозиным. Соглавным событием мероприятия станет бой Ивана Штыркова и Гаджи Автомата по кикбоксингу.

– Штырков – один из самых известных бойцов России. Халк добился серьёзных успехов в ММА, где неоднократно встречался с соперниками мирового уровня, но теперь он неплохо себя чувствует и в ударных дисциплинах, – сообщили в пресс-службе RCC.

Шытрков выходил на ринг против чемпиона мира по тайскому боксу Армена Петросяна, многократного чемпиона мира Алексея Кудина, а также против Петра Романкевича, Вагаба Вагабова и Владимира Минеева.

Гаджи Автомат известен кулачной карьерой, но его базовыми дисциплинами являются кикбоксинг и тайский бокс. На протяжении нескольких лет он был в составе национальной сборной России, был обладателем Кубка мира по версии IMFA, серебряным призеров Кубка мира WAKO и чемпионом мира по версии WMF.

Напомним, что 30 мая состоялся бой Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта. Это стало главным событием «Вечера бокса RCC». Судьи единогласным решением отдали победу Дмитрию Биволу. Он сохранил титул абсолютного чемпиона мира по боксу.