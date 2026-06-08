В Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажке

Пострадавших в пожаре нет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

8 июня в Екатеринбурге днем произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Мичурина. Огнем было охвачено 20 квадратных метров. Сгорели вещи владельцев, а также отделка квартиры и балкона на седьмом этаже. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

- Самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 13 человек, в том числе трое детей. Пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работали 11 пожарных на четырех единицах техники. В 15:13 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций. Причины произошедшего установят пожарные дознаватели.

Напомним, что 7 июня в Екатеринбурге произошел пожар в доме на Расточной. Пожар унес жизнь одного человека, а еще четверо уральцев пострадали.