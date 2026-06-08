В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировались 70 человек: один погиб, пять пострадали

В 16-этажке загорелась квартира на шестом этаже Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге ночью 7 июня загорелась квартира в 16-этажном доме на улице Расточная. На шестом этаже на площади 20 квадратных метров сгорел балкон, внутренняя отделка помещения и домашняя обшивка. На седьмом этаже сгорела обшивка балкона.

В пожаре погиб один человек, еще пять пострадали. ДО прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 70 человек, из них 15 детей. Спасено четыре человека.

– С огнем справились в течение 50 минут 32 специалиста и 9 единиц техники. Причина пожара несоблюдение правил пожарной безопасности при курении, – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Всего за сутки в Свердловской области произошло 11 пожаров, 9 из них в частном секторе.