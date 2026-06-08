На Среднем Урале за неделю родились 686 малышей

Большинство малышей родились в Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю на Среднем Урале родились 686 малышей. Из них 348 мальчиков, а также 338 девочек. К тому же, появились две пары близнецов. Статистику приводит Минздрав Свердловской области.

Большинство малышей 440 появились на свет в перинатальных центрах Екатеринбурга. Также 133 роженицы стали мамами в межмуниципальных залах. В двух случаях роды прошли в ургентных залах.

- Мне понравилось рожать в роддоме № 40. Все объясняют, помогают. Если бы пошла рожать еще раз, то именно сюда. Роды прошли путем кесарева, после которого я быстро восстановилась. У Александра Александровича легкая рука. Анестезиолог во время операции разговаривал со мной и был внимательным, - рассказала одна из счастливых мам Ирина Азова.

Напомним, что в середине мая в Свердловской области за неделю родилось 11 пар близнецов. В общей сложности 681 малыш появился на свет.