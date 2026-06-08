Главе СКР доложат о мужчине, преследовавшем екатеринбурженку

Главе СКР доложат о екатеринбурженке, пострадавшей от сталкера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получит доклад об инциденте с преследованием жительницы Екатеринбурга. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- По данным СМИ, несколько лет неизвестный преследует 23-летнюю жительницу Екатеринбурга. Ей систематически поступают угрозы, , - сказано в сообщении.

Следственные органы региона уже завели уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах.

Напомним, что на Урале студентка медицинского вуза стала жертвой сталкера. Мужчина уже два года угрожает ей физической расправой.