Следственный комитет возбудил уголовное дело после рассказа 23-летней екатеринбурженки. Недавно Елизавета - студентка медицинского ВУЗа, выложила в свои социальные сети видео, в котором поделилась историей о сталкере. По словам девушки, неизвестный кошмарит ее уже два года:
Блокировки не помогали, - пользователь создавал новые аккаунты, продолжая писать и Елизавете, и ее друзьям. Помимо угроз сталкер выкладывал к себе на страницу снимки с кладбищ: он расклеивал фотографии девушки на чужие могилы, поливал их воском. Подписи под публикациями были не менее пугающие:
- В сырой земле лежать. Это покойник, - писал неизвестный у себя в социальных сетях.
Изначально Елизавета предполагала, что сталкер - мужчина. Однако, судя по фото, запугиванием занимается женщина. Екатеринбурженка обратилась в прокуратуру и в Следственный комитет.
- По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством), - сообщили в ведомстве.
Отметим, что Елизавета уже удалила видео из своих социальных сетей. На сообщения корреспондента «КП-Екатеринбург» она не ответила.