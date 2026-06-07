Елизавета обратилась в Следственный комитет. Фото: соцсети

Следственный комитет возбудил уголовное дело после рассказа 23-летней екатеринбурженки. Недавно Елизавета - студентка медицинского ВУЗа, выложила в свои социальные сети видео, в котором поделилась историей о сталкере. По словам девушки, неизвестный кошмарит ее уже два года:

СК завел уголовное дело по 119 статье УК РФ. Фото: соцсети

Блокировки не помогали, - пользователь создавал новые аккаунты, продолжая писать и Елизавете, и ее друзьям. Помимо угроз сталкер выкладывал к себе на страницу снимки с кладбищ: он расклеивал фотографии девушки на чужие могилы, поливал их воском. Подписи под публикациями были не менее пугающие:

- В сырой земле лежать. Это покойник, - писал неизвестный у себя в социальных сетях.

Изначально Елизавета предполагала, что сталкер - мужчина. Однако, судя по фото, запугиванием занимается женщина. Екатеринбурженка обратилась в прокуратуру и в Следственный комитет.

Такие посты выкладывает к себе неадекват. Фото: соцсети

- По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством), - сообщили в ведомстве.

Скорее всего, запугиванием занимается женщина. Фото: соцсети

Отметим, что Елизавета уже удалила видео из своих социальных сетей. На сообщения корреспондента «КП-Екатеринбург» она не ответила.