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НовостиПроисшествия8 июня 2026 13:33

В Екатеринбурге произошла массовая авария с пассажирским автобусом

В Екатеринбурге столкнулись легковушки и автобус
Маргарита РАЗУМОВА
В Екатеринбурге пассажирский автобус попал в ДТП с легковушками

В Екатеринбурге пассажирский автобус попал в ДТП с легковушками

Фото: Екатерина ГАПОН.

В Екатеринбурге произошла массовая авария 8 июня. Дорожный инцидент произошел минувшим вечером на перекрестке Амундсена – Екатеринбургская объездная дорога. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала очевидец Екатерина.

- На участке дороги столкнулись три легковых автомобиля и пассажирский автобус. После произошедшего на участке образовалась пробка в обе стороны, - говорит Екатерина.

«КП-Екатеринбург» обратилась в Госавтоинспекцию Екатеринбурга за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Напомним, что в Свердловской области 8 июня произошло смертельное ДТП. За рулем иномарки был нетрезвый 36-летний мужчина. Ранее его уже лишили водительских прав.