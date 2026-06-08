В Тугулымском районе пьяный водитель влетел в столб, пассажир погиб на месте

Пьяный водитель без прав влетел в столб и перевернулся. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Тугулымском районе произошло смертельное ДТП с пьяным водителем, лишенным прав. По предварительной информации, 36-летний мужчина за рулем Mitsubishi Galant не справился с управлением, съехал влево с проезжей части и влетел в столб, после чего опрокинулся.

– В результате ДТП пассажир, 36-летний местный житель, не использовавший ремень безопасности, погиб на месте до прибытия скорой помощи. Водитель, также не пристегнутый, с травмами различной степени тяжести доставлен в ОКБ № 2 города Тюмени, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Водитель Mitsubishi привлекался к административной ответственности за езду без прав в пьяном виде трижды: в 2015, 2018 и 2020 годах. С его слов, он и его пассажир перед аварией распивали алкоголь, после чего поехали обратно к водоему. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.