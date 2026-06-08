В Екатеринбурге подорожала реконструкция цирка

В Екатеринбурге подорожала реконструкция здания цирка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге изменилась стоимость работ по реконструкции здания цирка. Изначально их оценили в 2, 25 миллиарда рублей. Однако по обновленным условиям их сумма выросла до 2, 89 миллиарда рублей.

Партнерами по обновлению объекта являются ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «Равелин».

Так по новым условиям, в 2026 году на реконструкцию направят 735, 3 миллиона рублей. На 2027 год зарезервируют 23,8 миллиона рублей.

Напомним, что в Екатеринбурге цирк на реконструкцию был закрыт в январе 2023 года. Сообщалось, что работы завершат в 2026 году. Однако позже этот срок увеличили до 2027 года.