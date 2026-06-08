Ливни, грозы, град и штормовой ветер ждет свердловчан 9 и 10 июня

Синоптики выпустили очередное предупреждение о непогоде Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 9 и 10 июня ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.

– По возможности не выходите на улицу в период непогоды. Закройте окна, двери и балконы, чтобы предотвратить попадание дождя и минимизировать угрозу урона от града. Уберите с балконов и лоджий цветочные горшки, легкие предметы и мебель. Не укрывайтесь под высокими деревьями и рекламными щитами – возможно попадание молнии, – ответили в ведомстве.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в период непогоды, а если вы уже в пути – снизьте скорость и включите аварийную сигнализацию. Чтобы уберечь машину от стихии, ставьте ее в гараж или под навес. Перед началом движения осмотрите машину на целостность и помните, что дороги будут скользкими.

Напомним, что в регионе всю неделю будут идти дожди. Температура будет находиться в рамках климатической нормы, а к концу недели потеплеет до +25 градусов.