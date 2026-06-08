В Екатеринбурге всю неделю будет лить дождь

дожди будут идти всю неделю Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на протяжении всей недели будут идти дожди. Об этом сообщает в своем telegram-канале синоптик Алексей Пулин. По прогнозу, в Свердловскую область придет очередной каспийский циклон, которые проследует практически по той же траектории, что и предыдущий. Температура в начале недели ожидается чуть ниже климатической нормы, и чуть выше – в конце недели.

– Количество осадков по области за неделю может достигнуть 50-70 милимметров, что уже близко к месячной норме всего июня. Наиболее дождливым днем по области ожидается среда, когда региона достигнет центральная часть каспийского циклона, – отмечает Алексей Пулин.

В Екатеринбурге 9 июня ночью ожидается +13 градусов, днем до +19 градусов, дождь. 10 июня чуть прохладнее, +17 днем. С 13 июня температура пойдет на повышение и днем достигнет +22 градусов, а уже 15 июня екатеринбуржец ожидает дневная температура +25 градусов.