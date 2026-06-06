Фото: Арина ЛИТВИНОВА.
В центре Екатеринбурга трамваи встали из-за рухнувшего дерева на перекрестке проспекта Ленина и Карла Либкнехта. По словам очевидцев, аварийная служба распилила ствол и ветки. Лишь после этого движение возобновилось.
В Гортрансе пояснили, что произошла задержка в расписании маршрутов № 2, 6, 10, 13, 14, 15, 16.
Напомним, что 7 июня в Свердловской области ожидаются ливни и град. Уральцев просят не выходить на улицу и отказаться от дальних поездок на автомобиле.
Советы от спасателей:
Закройте окна, двери и балконы, чтобы предотвратить попадание дождя и минимизировать угрозу урона от ветра и града.
Уберите с балконов и лоджий цветочные горшки, легкие предметы и мебель.
Не укрывайтесь под высокими деревьями и рекламными щитами — возможен их обвал.
При ухудшении погодных условий избегайте низин, в том числе подтопляемых территорий.
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