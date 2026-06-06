Дерево упало на аллее у Театра Музкомедии Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

В центре Екатеринбурга трамваи встали из-за рухнувшего дерева на перекрестке проспекта Ленина и Карла Либкнехта. По словам очевидцев, аварийная служба распилила ствол и ветки. Лишь после этого движение возобновилось.

В Гортрансе пояснили, что произошла задержка в расписании маршрутов № 2, 6, 10, 13, 14, 15, 16.

Напомним, что 7 июня в Свердловской области ожидаются ливни и град. Уральцев просят не выходить на улицу и отказаться от дальних поездок на автомобиле.

Советы от спасателей:

Закройте окна, двери и балконы, чтобы предотвратить попадание дождя и минимизировать угрозу урона от ветра и града.

Уберите с балконов и лоджий цветочные горшки, легкие предметы и мебель.

Не укрывайтесь под высокими деревьями и рекламными щитами — возможен их обвал.

При ухудшении погодных условий избегайте низин, в том числе подтопляемых территорий.

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