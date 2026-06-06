Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Свердловской области 7 июня ожидаются сильные дожди и град. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Автомобилистов просят воздержаться от поездок, так как дороги будут скользкими. По возможности уральцам советуют не выходить на улицу.
– Закройте окна, двери и балконы, чтобы предотвратить попадание дождя и минимизировать угрозу урона от ветра и града. Не укрывайтесь под высокими деревьями и рекламными щитами – возможен их обвал, – напоминают в МЧС.
Напомним, что в центре Екатеринбурга ряд улиц перекрыт в связи с проведением фестиваля «Движение». Днем 6 июня мотоколонна проехала из Верхней Пышмы до проспекта Ленина.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru