От легковушки ничего не осталось. Фото: канал «Подслушано Каменск-Уральский»

Появилось видео страшной аварии под Каменском-Уральским. Днем на 104 километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган столкнулись Lada Priora и грузовик Scania. Один человек погиб, еще трое пострадали. На кадрах видно, как грузовик буквально раздавил легковушку.

– На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригады скорой помощи. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на данном участке трассы, – сообщили в ГАИ Свердловской области.

Под Каменском-Уральским в аварии погиб человек, трое пострадали Видео: канал «Подслушано Каменск-Уральский»

На месте аварии временно введено реверсивное движение.

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