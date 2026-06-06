Появилось видео страшной аварии под Каменском-Уральским. Днем на 104 километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган столкнулись Lada Priora и грузовик Scania. Один человек погиб, еще трое пострадали. На кадрах видно, как грузовик буквально раздавил легковушку.
– На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригады скорой помощи. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на данном участке трассы, – сообщили в ГАИ Свердловской области.
Видео: канал «Подслушано Каменск-Уральский»
На месте аварии временно введено реверсивное движение.
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