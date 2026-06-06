На участке ввели реверсивное движение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за смертельной аварии под Каменском-Уральским ограничили движение на 104 километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Как сообщили в Госавтоинспекции, в столкновении Lada Priora и фуры Scania погиб один человек, еще трое получили травмы.

– Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на данном участке трассы. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и чётко следовать указаниям инспекторов ДПС. По возможности выбирать альтернативные маршруты движения, – отметили в ГАИ Свердловской области.

Напомним, что 30 мая на 2-м километре Подъезда к Нижним Сергам грузовик Volvo с полуприцепом выехал на встречную полосу и снес Land Rover. Перед этим у фуры лопнуло переднее левое колесо.

Водитель иномарки – Евгений Кунщиков, его 45-летняя жена Анна и 16-летний племянник погибли на месте. Кроме этого в салоне внедорожника был будущий зять пары Владимир Решетов и любимый английской бульдог Плюша. Накануне районный суд отправил 32-летнего водителя фуры Ивана Могильникова под домашний арест на два месяца.

Семья возвращалась домой в Березовский с дачи в Михайловске, где Анна с Евгением купили участок. Супруги работали в городской больнице.

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