ГАИ перекроет центр Екатеринбург и Верхней Пышмы из-за фестиваля «Движение»

Мотоколонна проедет по главным улицам двух городов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекеция перекроет центр Екатеринбург и Верхней Пышмы из-за фестиваля «Движение». Ограничения движения для всех видов транспорта будут вводиться на период прохождения мотоколонны с 12.45 по следующему маршруту:

Верхняя Пышма: на проспект Успенский (от улицы Александра Козицына, 2) до ЕКАД;

Екатеринбург: по пр. Космонавтов от ЕКАД – ул. Челюскинцев – ул. Свердлова – ул. Карла Либкнехта – пр. Ленина – ул. Пушкина – ул.Горького, а также ул. 8 Марта от пр. Ленина далее по ул. Б. Ельцина до ул. Челюскинцев, а также на пер. Химиков.

– Экипажи ДПС выставлены на всех ключевых участках и перекрестках, обеспечивают безопасность движения и сопровождение колонны. Перенаправление транспортных потоков осуществляется при непосредственном участии сотрудников, – отметили в ГАИ Свердловской области.

Напомним, что фестиваль «Движение» открылся концертом на Плотинке. Перед уральцами выступили Сергей Бобунец и Вячеслав Бутусов.

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