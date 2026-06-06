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НовостиАвто6 июня 2026 7:04

ГАИ перекроет центр Екатеринбург и Верхней Пышмы из-за фестиваля «Движение»

Ограничения движения для всех видов транспорта будут вводиться на период прохождения мотоколонны
Олег ГАЛИМОВ
Мотоколонна проедет по главным улицам двух городов

Мотоколонна проедет по главным улицам двух городов

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекеция перекроет центр Екатеринбург и Верхней Пышмы из-за фестиваля «Движение». Ограничения движения для всех видов транспорта будут вводиться на период прохождения мотоколонны с 12.45 по следующему маршруту:

Верхняя Пышма: на проспект Успенский (от улицы Александра Козицына, 2) до ЕКАД;

Екатеринбург: по пр. Космонавтов от ЕКАД – ул. Челюскинцев – ул. Свердлова – ул. Карла Либкнехта – пр. Ленина – ул. Пушкина – ул.Горького, а также ул. 8 Марта от пр. Ленина далее по ул. Б. Ельцина до ул. Челюскинцев, а также на пер. Химиков.

– Экипажи ДПС выставлены на всех ключевых участках и перекрестках, обеспечивают безопасность движения и сопровождение колонны. Перенаправление транспортных потоков осуществляется при непосредственном участии сотрудников, – отметили в ГАИ Свердловской области.

Напомним, что фестиваль «Движение» открылся концертом на Плотинке. Перед уральцами выступили Сергей Бобунец и Вячеслав Бутусов.

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