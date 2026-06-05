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НовостиПроисшествия5 июня 2026 12:10

Екатеринбуржца, отсидевшего за продажу чертежей «Булавы», снова арестовали

Екатеринбуржец арестован за финансирование экстремизма
Екатерина ГАПОН
Александр Гнитеев, продавших чертежи ракеты «Булава», вновь арестован, но на этот раз за финансирование экстремизма

Александр Гнитеев, продавших чертежи ракеты «Булава», вновь арестован, но на этот раз за финансирование экстремизма

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вновь арестовали Александра Гнитеева, ранее отсидевшего срок за государственную измену. Об этом сообщает «ФедералПресс». Мужчину обвиняют в финансировании экстремизма.

– Взят под стражу до 18 июля, – сообщили изданию в пресс-службе Свердловского областного суда.

39-летний Александр Гнитеев был взят под стражу Верх-Исетский районным судом Екатеринбурга. Защита подала апелляцию, однако Свердловский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений. Отметим, что санкция по статье о финансировании экстремизма – от трех до восьми лет.

Александр Гнитеев является бывшим сотрудником НПО автоматики имени академика Семиханова. В 2012 году его приговорили к восьми годам колонии за продажу иностранной разведке чертежей системы баллистической ракеты «Булава» за 50 тысяч долларов США.

Пресс-служба управления ФСБ, как и адвокат Гнитеева Наталья Ермилова отказались от комментариев.