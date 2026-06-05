На Среднем Урале более 1200 родителей уже получили новую семейную выплату

Свердловским родителям начали поступать выплаты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале родители уже получают новую ежегодную семейную выплату. Получение средств одобрили для более, чем 1200 заявителей. По регламенту, на вынесение решения по заявлению отводится 10 рабочих дней. На перечисление средств – еще пять дней. Об этом сообщает Отделение Социального Фонда России по Свердловской области.

- Процесс оформления новой выплаты разработан так, чтобы большинство родителей смогли получить ее в кратчайшие сроки и без хлопот. Это возможно благодаря высокой цифровизации работы фонда и развитию сервисов, - рассказали представители.

Напомним, что с 1 июня стартовал прием заявлений на получение новой семейной выплаты. Свердловские родители могут подать заявки через портал Госуслуг, службы фонда, а также МФЦ. В большинстве случаев требуется только заявление. Остальные сведения запрашивает СФР.