Амбала с ЖБИ отправили в тюрьму за взятку начальнику отдела полиции

Важи Гамоян и Раджа Джавоян надеялись откупиться за 100 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Екатеринбурга Раджи Джавояна, осужденного за избиение директора базы отдыха «Золотые пески» Василия Жуйкова, признали виновным в передачи 100 тысяч рублей в качестве взятки бывшему начальнику ОП № 2 Александру Банникову.

Последний был приговорен к 7 годам 6 месяца заключения за получение денег. Как сообщили в пресс-службе Кировского районного суда, Джавояна признали виновным по части 3 статьи 291 УК «Дача взятки» и по совокупности преступлений приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Отметим, что его подельник – Важи Гамоян был приговорен к 6 годам 6 месяцам заключения за избиение директора базы отдыха.

– Компания сняла у нас банкетный зал. Я попросил их закругляться, так как мы закрывались. Они проигнорировали мои просьбы. Спустя 1,5 часа я сказал, что выключаю им свет. На меня накинулась толпа. Били, а точнее – убивали. Сотрудник увидел это и накрыл меня своим телом. Спас мне жизнь. Очень тяжело это вспоминать, — рассказывал «КП-Екатеринбург» Василий Жуйков.

Кроме этого Раджи Джавояну назначили штраф в размере десятикратной суммы взятки - 1 миллион рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийцу и насильника 11-летней Насти из Нижнего Тагила отправили в тюрьму для маньяков и людоедов (подробнее)

«Никого не вините, я сама…»: 16-летнюю девушку из многодетной семьи нашли мертвой (подробнее)

«Очень тихая семья»: мать пять дней жила с трупом сына – убийцей оказался старший брат (подробнее)

Не вернулась с прогулки: в Екатеринбурге возобновились поиски девочки, пропавшей в 1996 году (подробнее)

«Тела пацана и девчонки вынес в ванную»: убийца показал, как забил семь человек в новогоднюю ночь (подробнее)