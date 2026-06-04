В Первоуральске мужчины с саперными лопатками напали на двух парней

Личности нападавших установлены, их привлекут к ответственности Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Первоуральске двое мужчин с саперными лопатками напали на 19-летнего и 16-летнего парней. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Парня помладше жесткого избили, его госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга.

Один из нападавших снимал происходящее на видео и выложил в сеть с фейкового аккаунта. В полиции сообщили, что личности мужчин установили.

– По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Все лица установлены, виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом, – отметили в полиции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела и поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования.