Александру Бастрыкину доложат о нападении на двух уральцев

Свердловские следователи уже завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следкома России Александр Бастрыкин получит доклад по поводу инцидента, произошедшего в Первоуральске. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

В Сети опубликован пост о том, что произошло нападение на двух уральцев - 16 и 19 лет.

- Несовершеннолетнего жестоко избили, ему потребовалась госпитализация. Один из нападавших снимал происходящее на видео, которое затем выложил в публичное пространство, - сказано в сообщении.

Свердловские следователи завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко доложить о расследовании дела и обстоятельствах.