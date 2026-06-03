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НовостиПроисшествия3 июня 2026 14:05

Александру Бастрыкину доложат о нападении на двух уральцев

СКР занялся нападением на двух свердловчан
Маргарита РАЗУМОВА
Свердловские следователи уже завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство»

Свердловские следователи уже завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство»

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следкома России Александр Бастрыкин получит доклад по поводу инцидента, произошедшего в Первоуральске. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

В Сети опубликован пост о том, что произошло нападение на двух уральцев - 16 и 19 лет.

- Несовершеннолетнего жестоко избили, ему потребовалась госпитализация. Один из нападавших снимал происходящее на видео, которое затем выложил в публичное пространство, - сказано в сообщении.

Свердловские следователи завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко доложить о расследовании дела и обстоятельствах.