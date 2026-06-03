В Екатеринбурге начали ремонт фасада мэрии

Здание мэрии готовят к ремонту Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на здании администрации появились зеленые сетки для аварийного ограждения. Подрядчики прикрепили их, так как стартует ремонт фасада здания. Об этом рассказали в канале «Екатеринбург. Главное», который считается близким к мэрии.

Напомним, что в середине мая 2026 года у здания мэрии частично обрушился фасад. Власти заявляли, что ситуация находится под контролем.

Выяснилось, что с крыши здания упали два кирпича. Из-за случившегося никто не пострадал. На месте была огорожена территория, а также работали специалисты. Также к зданию приехали машины, чтобы провести необходимые манипуляции.